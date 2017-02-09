Как выбрать хорошего риэлтора?

Риэлтор часто становится именно тем человеком, от которого зависит ваша спокойная жизнь на протяжении самого длительного времени. Почему? Просто представьте, что вы покупаете квартиру. На первый взгляд, всё достаточно хорошо, но потом вы вселяетесь в жилье и понимаете, что под вами живут слишком веселые и шумные соседи, а сама квартира отличается не самой прозрачной юридической историей.
Выбирая агентство недвижимости в Уфе всегда нужно подходить к вопросу внимательно – только это может уберечь ваши деньги и нервы. В этой статье мы расскажем вам о том, как выбрать профессионального и хорошо осведомленного о современном положении дел на рынке риэлтора.
Выбор риэлтора: советы специалистов
Итак, вы оказались перед необходимостью выбора хорошего риэлтора. На что стоит обратить внимание? Имеется несколько очень важных советов, которые мы советуем учесть и вам:
- У специалиста должно быть большое количество положительных отзывов. Как правило, риэлторы всегда стараются получить от клиентов обратную связь, и потому, если у специалиста имеется немало отзывов от благодарных клиентов, это способно дать вам сигнал – с ним стоит работать.
- Уровень компетентности должен быть высоким. У хорошего специалиста работа отлажена на высоком уровне, он всегда может ответить на ваши вопросы, не старается что-либо скрыть, общается корректно и открыто, без панибратства. Это именно тот специалист, который проводит вас от начала и до конца в вопросах выбора квартиры или дома. Обратите внимание на то, что услуги риэлтора в Уфе предполагают работу с базой. Если у человека большая база объектов, и он хорошо в ней ориентируется, процесс поиска недвижимости существенно ускорится.
- Риэлтор должен работать в проверенном агентстве. Стоит выбирать не только самого специалиста, но и агентство, с которым он ведет работу. В этом случае вы получите полную уверенность в том, что будет иметься лицо, кому можно предъявить претензии, если они по какой-либо причине появятся. Частные специалисты-одиночки не могут обеспечить вам полного набора гарантий, и от их услуг стоит отказаться.
- Риэлтор должен быть опрятен, воспитан и общителен. Ведь только такому человеку удастся выгодно договориться с продавцами недвижимости, только перед таким сотрудником продавцы будут честны и, в итоге, вы получите выгодное и наиболее качественное предложение по продаже дома.