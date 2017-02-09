Как выбрать хорошего риэлтора?

Риэлтор часто становится именно тем человеком, от которого зависит ваша спокойная жизнь на протяжении самого длительного времени. Почему? Просто представьте, что вы покупаете квартиру. На первый взгляд, всё достаточно хорошо, но потом вы вселяетесь в жилье и понимаете, что под вами живут слишком веселые и шумные соседи, а сама квартира отличается не самой прозрачной юридической историей.

Выбирая агентство недвижимости в Уфе всегда нужно подходить к вопросу внимательно – только это может уберечь ваши деньги и нервы. В этой статье мы расскажем вам о том, как выбрать профессионального и хорошо осведомленного о современном положении дел на рынке риэлтора.

Выбор риэлтора: советы специалистов

Итак, вы оказались перед необходимостью выбора хорошего риэлтора. На что стоит обратить внимание? Имеется несколько очень важных советов, которые мы советуем учесть и вам: