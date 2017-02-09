Как выбрать хороший дом?

Одним из самых популярных сегодня трендов остается переселение в пригодную область и строительство собственного дома. Это действительно способно открыть массу возможностей – постоянное пребывание на свежем воздухе, отсутствие надоедливых соседей, возможность разбить свой собственный сад или огород.

При этом чтобы комфортно жить на протяжении многих лет, хороший дом еще предстоит выбрать, и хотя на рынке сегодня представлено большое количество вариантов строений, подобрать лучшее решение оказывается не так просто. В этой статье мы собрали самые актуальные советы, которые способны реально облегчить вам процесс подбора интересующего дома.

Правила выбора дома для вашей семьи

Итак, вы оказались перед необходимостью выбрать хороший современный дом, на что стоит обратить внимание? Есть несколько параметров:

Площадь. Сегодня на рынке представлено большое количество различных вариантов домов, но лучше всего выбирать те, которые занимают площадь не менее 90-100 квадратных метров. В таком случае вам будет просто приятно находиться в таком пространстве, а места хватит для всех членов вашей семьи.

Уровень снабжения коммуникациями. Если вы выбираете вариант для постоянной жизни, обратите внимание на то, чтобы дом был подключен к водопроводу, канализации и электричеству. Также стоит предусмотреть и возможность подачи газа.

Система отопления. Если вы хотите подобрать качественный дом, то сразу стоит задуматься, какая в нем система отопления и насколько она эффективна. Сегодня используется большое количество разновидностей котлов, работающих на разном топливе.

Материалы строительства. Еще один важный параметр. Дома в Иглино сегодня строятся из самых разных материалов – от кирпича и дерева, до пеноблока. Вам, соответственно, стоит подобрать тот вариант, который лучше всего подходит по цене и параметрам. Если вы подобрали дом из дерева, то нужно будет убедиться, что он пропитан всеми необходимыми составами и антисептиками. Для домов из других материалов не менее важно следить за правильной внешней отделкой и теплоизоляцией.

При выборе дома также стоит обращать внимание на его расположение, транспортную доступность, удобство подъезда и площадь участка, на котором он построен. Как показывает практика, сегодня не составляет большого труда купить дом в Иглино, располагая даже достаточно скромным бюджетом.

Стоит только один раз внимательно отнестись к выбору, как вы поймете, что дом может быть именно тем местом, в котором намного приятнее находиться, чем в городской квартире. Выберите семейное гнездышко себе по вкусу.