Хоть раз в жизни каждому человеку стоит поехать в великий город Герой Севастополь. Эти незабываемые ощущения останутся с путешественником навсегда. Возникает вопрос — куда сходить в Севастополе? Выходя из автобуса, электрички, поезда странник почувствует: он дома. Не важно, где родился, вырос, приезжая в Севастополь ощущаешь себя дома.

Великая императрица Екатерина II своим указом от 10 февраля 1784 присвоила городу имя Севастополь. Благодарные потомки воздвигли памятник просветительнице, который стоит и поныне. Это великий город! Здесь находиться одна из сильнейших и старейших военно-морских баз планеты. Здесь живут сильные духом люди, со своими моральными устоями. Здесь слова достоинство и честь не пустой звук. Этот город завораживает, притягивает к себе как магнит.

Севастополь помнит многое. В чертогах города располагается музей под открытым небом – славный Херсонес. Сохранившиеся части этого древнего города как бы окунают в атмосферу старого света, рассказывают культуры и быт древних выходцев Греции.

Так же на подступах к городу находится знаменитая 35 береговая батарея. Окончательное завершение стройки и сдача в эксплуатацию произошла в. 1929 году. Её открытие принимал сам И.В. Сталин. После этого личному составу Береговой обороны Главной базы Черноморского флота было улучшено социальное обеспечение и быта, а так же началось строительство бронебашенной батареи №30.

35 береговая батарея во время Великой Отечественной войны давала сильный отпор оккупантам в течении 1941-1942 гг. и непосредственно участвовала в обороне города. Лишь в середине лета 1942 года, когда не осталось боеприпасов, командование вынуждено было принять решение об отступлении и сдаче города. Но и тогда батарея не досталась врагу – отступая, была взорвана батарея. После окончания войны решили не восстанавливать 35 береговую батарею. Сейчас на её месте находиться музей, вход в который бесплатно.

Ещё одной достопримечательность города является графская пристань. Считается, если молодая девушка спуститься по красным ступенькам, ведущим к ней, затаив дыхание и загадает желание, то оно обязательно сбудется. А ещё считается, что девушка выйдет замуж за военного и тот станет адмиралом.

Графская пристань прилегает к площади адмирала Нахимова. На площади установлен памятник Павлу Степановичу. Это центральная площадь города. Здесь проходят основные мероприятия и концертные программы города, посвящённые празднованиям дню города (14 июня), дню ВМФ (последнее воскресенье июля), дню Независимости Российской Федерации (12 июня), дню Победы (9 мая) и др.

Невозможно за день обойти весь город. Им не возможно не восхищаться! Каждый путешественник открывает его по-своему, находит отклики в своей душе. Этот город невозможно не любить!