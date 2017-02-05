Характерные особенности стиля лофт

В настоящее время выбор стилей, если говорить о дизайне интерьеров, просто поражает воображение. Среди наиболее востребованных и из числа современных стилей можно выделить интерьер дома в стиле лофт.

Данное слово имеет иностранное происхождение, в переводе оно звучит, как «чердак». Однако это не значит, что он имеет столь узкую направленность. На сайте edisons.com.ua можно найти множество оригинальных аксессуаров для создания неповторимого лофт дизайна. Помните, что самую важную роль играют именно детали.

Основная концепция данного стиля заключается в тандеме самых различных архитектурных решений. Примером такого сочетания могут быть: кирпичные стены и зеркала, не прикрытые системы вентиляции и новомодная техника и тому подобное. Мебель в данном случае не столь значима, она должна отличаться простотой и незатейливостью. Для такого стиля характерны холодные оттенки, нестандартные аксессуары, большие окна, дощатый пол и отштукатуренные стены.

Выгодней это решение будет смотреться в квартирах со свободной планировкой, поскольку здесь обязательно должно присутствовать пространство. Зонирование обычно происходит при помощи мебели. Чем меньше будет перегородок, тем лучше. Интерьеру должны быть присущи ярко выраженные индустриальные черты. Характерной особенностью стиля лофт также можно считать высокие потолки.

Индустриальный уют в большей степени подходит людям, которые не бояться смелых решений, отдают предпочтение простоте, а не вычурности. Обустройство помещения лучше доверить профессионалам, чтобы воссоздать правильную атмосферу, которую должно нести такое решение в интерьере.