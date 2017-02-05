Онкологические заболевания печени. Рак печени

Печень — это важный орган для, жизнедеятельности человека. Рак печени по-другому называют циррозом. Цирроз печени — это хроническое заболевание внутреннего органа. При циррозе ткани в печени полностью перестраиваются и уменьшается их количество также сам орган начинает сморщиваться. Цирроз появляется после алкоголизма, тяжелой формы гепатита, холангита и так далее. Во многих случаях цирроз приводит к смерти в возрасте 35-60 лет. Все это является предвестником рака печени (более детально на сайте oncologypro.ru).

Цирроз является бессимптомным заболеванием. Болезнь развивается без симптомов или с минимальными уровнем признака. Самые популярные признаки — это усталость, слабость, неприятные ощущения в печени, обидчивость, раздражительность и тому подобное. При заболевании постоянно появляется рвота, тошнота, горький вкус во рту, отвращение от жирной еды и спиртных напитков. Самыми основными признаками цирроза считаются:

1. Чувство боли и тяжести в области желудка.

2. Появление звездочек сверху туловища.

3. Красные ладони.

4. Кровотечение во рту.

5. Зуд кожи.

6. Боли в суставах.

7. Кровотечение в носу.

8. Увеличение живота.

Существуют также другие симптомы, которые возникают при обследовании врача:

1. Похудение.

2. Сонливость долгое время, бессонница.

3. Нарушение аппетита.

4. Желтуха, в котором меняется цвет кожи.

5. Осветление фекалия.

6. Темная моча.

7. Боли в области живота.

8. Отек ног, асцит.

9. Кровельные в желудке, зубов, появление гематом, инфекции.

10. Импотенция у мужчин.

11. Проявление гинекомастии.

Как у других болезней, у цирроза печени есть свои причины развития:

1. Гепатит приводит к циррозу в большинстве случаев.

2. Отторжение организма собственных клеток.

3. Употребление алкоголя постоянно. Болезнь появляется после 10-15 лет алкоголизма.

4. Болезнь Коновалова.

5. Химические вредные препараты и лекарства.

6. Последствия гиппотоксии.

7. Нарушение желчевыводящих функции. В этом случае цирроз печени появляется через 3 — 18 месяцев.

8. Венозный застой печени.

Для определения болезни врачи проводят диагностику. Болезнь определяется несколькими способами диагностики. Чтобы выявить болезнь проводят ультразвуковое обследование томографии. Чтобы определить уровень поражения печени, и селезенки проводится биопсия и лапароскопия. Началом анализа является осмотр больного. При диагностике выявляется изменение размера печени. При этом случае печень уплотняется и становится бугристой. При анализе выявляется ломкость ногтей и выпадение волос, которые являются признаками нарушения уровня витаминов и гормонов. УЗИ определяет размеры и поверхность печени и внутреннюю структуру. Сцинтиграфия проводится путем введения в организм специального вещества и наблюдения последствий. Комплексная томография проводится для определения раковых наростов печени. Фиброгастродуоденоскопия определяет поражение пищевода и внутреннее кровотечение. Биохимический анализ определяет уровень щелочной фосфатазы, билирубина в составе крови. При циррозе печени общий и простой анализ не проводиться.