Выбираем унитаз

Специалисты всегда рекомендуют особенно тщательно отнестись к выбору унитаза. Такая сантехника должна быть надежной, долговечной и прочной. Иметь плотные соединения и отвечать другим критериям. Но подчас в широком выборе различных моделей бывает легко ошибиться, а демонтировать и ставить новый унитаз всегда сложно. Так как же выбрать качественный унитаз? Например, купить унитаз Cersanit можно в интернет магазине от компании «Ваннаком».

Прежде всего, обратим внимание на материал, из которого он сделан. Это может быть фаянс, металл, керамогранит. Самыми распространенными являются фаянсовые унитазы. Они стоят не очень дорого. Красивы и разнообразны по цветовой гамме. Не требуют тщательного ухода. Их надежность в применении исследована годами, да и выбор таких моделей велик.

Металлические унитазы крепкие и не боятся механических повреждений. Они прослужат очень долго. Но они считаются шумными и холодными.

Более дорогие модели унитазов выполняются из керамогранита или мраморной крошки. Такие унитазы обладают свойствами фаянсовых, но при этом намного долговечные и крепче.

Крепление унитаза может быть напольным или подвесным. В первом случае к полу унитаз крепится цементным раствором и металлическими шурупами. Эта конструкция надежна, хоть и занимает место на полу.

Подвесные унитазы монтируют с помощью металлического каркаса на капитальную стену. Воду и канализацию проводят к ним сбоку. Таким образом освобождается место на полу, что облегчает уборки и зрительно увеличивает пространство. Однако не все туалеты могут быть оборудованы подвесными унитазами, поэтому лучше заранее проконсультироваться со специалистом.

По форме выпуска стока унитаз может быть вертикальным, горизонтальным или косым. И здесь выбор зависит от места расположения трубы. Если труба раструба расположена в полу, то предпочтительней выбирать вертикальную форму. Если раструб расположен в стене горизонтально или под углом, то соответственно горизонтальную или косую форму выпуска.

По размерам унитазы также бывают разными. Поэтому стоит заранее замерить габариты туалета. Оптимальным считается наличие расстояния до стен по бокам в 35 см, а до двери 65 см от установленного унитаза. Кроме того, важно оставить зазор для бочка, который всегда выступает назад за унитаз.

Обратите внимание, где будет плескаться вода в унитазе. Если отверстие располагается ближе к задней части, то перед ним должен быть крутой наклон. Если же ближе к передней части, то брызг точно не будет даже при отсутствии скоса.

Расположение бачка может быть нижним и верхним. Первый вариант больше подходит для квартир. Он экономичнее и проще. Верхнее расположение бачка требует специальной установки и дополнительного пространства. При таком положении вода расходуется больше, поэтому такие все чаще используются в общественных местах.

Система смыва бочка влияет на его долговечность. Загляните под крышку. Она должна быть компактной с надежным креплением у клапана смыва. Чем проще такая система, тем легче ее будет ремонтировать.

Не забудем и про дизайн и цвет унитаза. Он должен быть достаточно высоким и удобным для использования. А главное гармонично дополнять интерьер. Поскольку унитаз приобретается на долгие годы, специалисты рекомендуют приобретать более классические однотонные модели, которые подходят под любой интерьер и никогда не потеряют актуальности.

И тогда ваша новая сантехника несомненно будет радовать вас ни один год.