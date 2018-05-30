В рамках Всероссийского дня предпринимателя Сергей Цивилев провел встречу с участниками клуба инвесторов в Ленинске-Кузнецком

Глава региона отметил: «Мы договорились с клубом инвесторов, что теперь будем встречаться и работать даже между регулярными встречами. Встречи будут проводиться раз в два месяца. По результатам сегодняшней встречи они готовят целый пакет документов, который будет рассмотрен в самое ближайшее время. Многие предприятия уже номер 1 за Уралом, со своими технологиями и производством. Такие предприятия мы будем поддерживать в первую очередь. Для этого мы приняли решение организовать программу викикузбасс. Будет три уровня. Любое предприятие. Любой житель Кузбасса может попасть в эту Википедию, если он соответствует этим трём уровням. 1 уровень. Уже номер один за Уралом. Боксер, который стал номером 1 за Уралом попадёт туда. Ученик который добился успехов в олимпиаде может попасть туда. Следующий уровень кто уже стал номер 1 в России и самый высший уровень кто стал номер 1 в мире. У нас и такие люди есть.» Подробности на сtс-kuzbass.ru и в новостях на «СТС Кузбасс» в 19:30