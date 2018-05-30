Сергей Цивилев объявил о начале нового этапа формирования стратегии социально–экономического развития региона

Во время рабочей поездки в Ленинск–Кузнецкий и.о. губернатора отметил: «На завершающей стадии мы приняли решение проводить бизнес сессии по каждому направлению. На каждой у нас собираются эксперты и мы рассматриваем предложения которые идут от бизнеса. 28 го мая на экспертом совете рассматривались предложения о создании молочной кухни с использованием лактозного молока, учреждения по обучению молодых предпринимателей. По правильной эксплуатации машинных механизмов для угольной отрасли. Мне понравилось что все эти проекты разработаны и инициатива идёт из Кузбасса. Все эти проекты тщательно продуманы. Чётко видно что эти предприятия будут успешны. Поэтому все эксперты высказались «за». И эти проекты обязательно войдут в состав стратегии социально экономического развития.» Подробности на сtс-kuzbass.ru и в новостях на «СТС Кузбасс» в 19:30