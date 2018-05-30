Инвестиционный климат в Кузбассе Сергей Цивилев назвал не самым удачным

Во время рабочей поездки в Ленинск–Кузнецкий и.о. губернатора отметил: «Если посмотреть на наш инвестиционный климат, сколько у нас работает сейчас предприятий и сколько предприятий работало раньше в Кузбассе, то мы увидим не очень хорошую картину. И эту нехорошую картину власть в состоянии поменять. Наша задача сделать так чтобы бизнесу здесь было комфортно. Поэтому мы встречаемся с бизнесом, проводим открытые встречи без галстуков в том числе, объясняем бизнесу принципы нашей работы. Все должно быть открыто и прозрачно. Бизнес должен поверить, что он защищён и у него есть возможность здесь реализовывать свои идеи». Подробности на сtс-kuzbass.ru и в новостях на «СТС Кузбасс» в 19:30