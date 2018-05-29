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Всероссийские соревнования по пожарно-спасательному спорту им. С. Бушуева стартовали в Новокузнецке

Анонсы от 29.05.2018

Побороться за победу приехали спортсмены со всей страны — более десяти регионов. Подробности на сtс-kuzbass.ru и в новостях на «СТС Кузбасс» в 19:30

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