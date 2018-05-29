Всероссийские соревнования по пожарно-спасательному спорту им. С. Бушуева стартовали в Новокузнецке

Побороться за победу приехали спортсмены со всей страны — более десяти регионов. Подробности на сtс-kuzbass.ru и в новостях на «СТС Кузбасс» в 19:30
Побороться за победу приехали спортсмены со всей страны — более десяти регионов. Подробности на сtс-kuzbass.ru и в новостях на «СТС Кузбасс» в 19:30
Антон Сычёв поборется за место в составе сборной России по регби-15
Сегодня в Кузбассе 26 000 девятиклассников сдают экзамен по русскому языку
Дети из Кузбасса, пострадавшие при пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня», посетят Санкт-Петербург
Чемпионат Сибирского федерального округа по дзюдо завершился в Иркутске. Очередная медаль Иноземцевой