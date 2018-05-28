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Аккредитация

В Кузбассе стартовал период сдачи Единых Государственных экзаменов

Анонсы от 28.05.2018

В этом году в Кемеровской области ЕГЭ сдадут более 11 тысяч человек. Сегодня выпускники проверяют свои знания по географии и информатике. Подробности на сtс-kuzbass.ru и в новостях на «СТС Кузбасс» в 19:30

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