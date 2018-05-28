В Кузбассе стартовал период сдачи Единых Государственных экзаменов

В этом году в Кемеровской области ЕГЭ сдадут более 11 тысяч человек. Сегодня выпускники проверяют свои знания по географии и информатике. Подробности на сtс-kuzbass.ru и в новостях на «СТС Кузбасс» в 19:30
В этом году в Кемеровской области ЕГЭ сдадут более 11 тысяч человек. Сегодня выпускники проверяют свои знания по географии и информатике. Подробности на сtс-kuzbass.ru и в новостях на «СТС Кузбасс» в 19:30
Более десяти соглашений, имеющих принципиальное значение для развития Кузбасса, было подписано на ПМЭФ
Проверка основного собственника здания ТРЦ "Зимняя вишня" должна была пройти в 2019 году
В Чебоксарах завершилось первенство России по вольной борьбе среди девушек до 16 лет
В регионе стартовал просветительский проект «Культ безопасности»
Заснули крепким сном и не пускали родителей домой. Открыли дверь кемеровские спасатели
Следствие просит арестовать на два месяца начальника ГУ МЧС по Кемеровской области Александра Мамонтова
В Кемерове начались гидравлические испытания горячего водоснабжения
В Кемерове на Троицу организуют дополнительные автобусные маршруты. (расписание)