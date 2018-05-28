К 2035 году в Шерегеше количество туристов увеличится с 1 до 3 миллионов человек. Кроме того, планируется открыть новые дороги, гостиницы, научные и культурные комплексы. В Кемерове прошла первая стратегическая сессия экспертного совета по развитию туризма в Кузбассе. Члены рабочей группы представили шесть проектов: «Динозавр.ру», «Поднебесные зубья», «Северный Кузбасс», «Русские Притомья», «Сибирский Кластер искусств», «Туристско-рекреационный кластер Шерегеш». Эксперты озвучили основные проблемы и возможности развития своих проектов. Одна из основных задач в их решении – создание благоприятного инвестиционного климата для их реализации. Подробности на СТС КУЗБАСС в 19:30 и на сайте ctc-kuzbass.ru