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Аккредитация

Специалисты московской школы управления «Сколково» посетят Кузбасс в ближайшее время.

Анонсы от 28.05.2018

На базе КемГУ планируется проведение целого ряда семинаров и занятий для подготовки управленцев. Подробнее о перспективах развития сотрудничества в новостях на «СТС Кузбасс» в 19:30

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