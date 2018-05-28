Специалисты московской школы управления «Сколково» посетят Кузбасс в ближайшее время.

На базе КемГУ планируется проведение целого ряда семинаров и занятий для подготовки управленцев. Подробнее о перспективах развития сотрудничества в новостях на «СТС Кузбасс» в 19:30
На базе КемГУ планируется проведение целого ряда семинаров и занятий для подготовки управленцев. Подробнее о перспективах развития сотрудничества в новостях на «СТС Кузбасс» в 19:30
В Кемерове начались гидравлические испытания горячего водоснабжения
В Кемерове на Троицу организуют дополнительные автобусные маршруты. (расписание)
В Новокузнецке специалисты управления потребительского рынка проверили магазины и торговые павильоны
В Междуреченске разрушение козырька дома едва не стоило здоровья проходящим мимо прохожим
В формировании стратегии номер один может поучаствовать каждый кузбассовец
Петербургский международный экономический форум. Второй день. События. Итоги