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Новости 24.12.2019

Дружеский матч: в честь юбилея «Металлург» сыграл со звездами хоккея

Новокузнецкий хоккей в декабре празднует юбилей. В 1949 году «сталевары» впервые вышли на лед в официальном матче. По этому поводу в городе прошли праздничные мероприятия. Их венцом стал гала-матч между действующим составом «Металлурга» и легендами отечественного хоккея. Говорили на празднике о прошлом, настоящем и будущим команды.

Болельщики увидели воочию олимпийских чемпионов: Виктора Шалимова, Евгения Давыдова, Игоря Болдина, Сергея Шепелева, Сергея Бабинова. «Бронзовый» состав «Металлурга» представили: Юрий Зуев, Алексей Коледаев, Андрей Евстафьев, Игорь Зеленчев, Сергей Зиновьев, Артем Чернов, Олег Шаргородский, Алексей Ткачук, Георгий Евтюхин и Роман Кухтинов.

Поединок получился интересным и прошёл на высоких скоростях. Шайбы забрасывали даже игроки юниорского «Металлурга». А в игре, которую обслуживал арбитр всесоюзной категории, победила дружба – 10:10.

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