СТС-Кузбасс
ПРЕДЛОЖИТЬ НОВОСТЬ Кузбасс 24 - online
Редакция:
+7(3842)54-38-20
Размещение рекламы:
+7(3842)54-55-11
+7(3843)70-56-05
Новости 24.12.2019

Вехами истории: какую память о Гражданской войне хранит Кузбасс?

В областной столице прошел круглый стол со специалистами и научными сотрудниками региона в сфере музейного дела. На повестке – историко-культурное наследие Гражданской войны в фондах музеев Кузбасса.

С 21 по 28 декабря в Кузбассе отмечается юбилей Великого Сибирского ледяного похода. Сотрудники музеев обсудили период в истории региона, когда на территории области проходили боевые действия. Специалисты обменялись опытом в изучении Гражданской войны 1919 года и сохранении наследия.

Кстати, появилась идея создания и нового туристического маршрута в Кузбассе. Пока это только идея, которая, возможно, вырастет в большой проект. По задумке авторов, по следам Гражданской войны 1919 года можно будет пройти уже в следующем, 2020 году.

Оставить комментарий

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
Политолог А. Коновалов высказал мнение о вручении губернатором Кузбасса медали своей супруге
Особый противопожарный режим введен в Кузбассе
Власти Кузбасса сообщили, что продуктовые карты горнякам выдавались не вместо зарплаты
ДТП и пожар: на кузбасской трассе столкнулись бензовоз и мазутовоз
В Кузбассе выбрали Лучшего Деда Мороза этого года
previous arrow
next arrow
Slider

НОВОСТИ

Два мемориала в Мариинске благоустроены по нацпроекту «Жилье и городская среда»

25-12-2019

Два мемориала в Мариинске благоустроены по нацпроекту «Жилье и городская среда»
В рамках программы «Моя новая школа» введено в эксплуатацию здание школы № 19 Белова

25-12-2019

В рамках программы «Моя новая школа» введено в эксплуатацию здание школы № 19 Белова
С. Цивилев провел совещание по подготовке к безопасному проведению новогодних праздников

25-12-2019

С. Цивилев провел совещание по подготовке к безопасному проведению новогодних праздников
В поселке Задубровский Беловского района после капремонта открыт сельский клуб

25-12-2019

В поселке Задубровский Беловского района после капремонта открыт сельский клуб
ДТП одно за другим: участок федеральной трассы перекрыли из-за аварий

25-12-2019

ДТП одно за другим: участок федеральной трассы перекрыли из-за аварий
Суд над экс-главой МЧС Кузбасса по делу «Зимней вишни» перенесли

25-12-2019

Экс-глава МЧС Кузбасса не признал вину при рассмотрении дела о пожаре в «Зимней вишне»
Дружеский матч: в честь юбилея «Металлург» сыграл со звездами хоккея

24-12-2019

Дружеский матч: в честь юбилея «Металлург» сыграл со звездами хоккея
Сказочный мир Андерсена: Новокузнецкий драмтеатр приглашает в необычное путешествие

24-12-2019

Сказочный мир Андерсена: Новокузнецкий драмтеатр приглашает в необычное путешествие
16 автомобилей скорой помощи закупили для медучреждений Кузбасса

24-12-2019

16 автомобилей скорой помощи закупили для медучреждений Кузбасса