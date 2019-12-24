Вехами истории: какую память о Гражданской войне хранит Кузбасс?

В областной столице прошел круглый стол со специалистами и научными сотрудниками региона в сфере музейного дела. На повестке – историко-культурное наследие Гражданской войны в фондах музеев Кузбасса.

С 21 по 28 декабря в Кузбассе отмечается юбилей Великого Сибирского ледяного похода. Сотрудники музеев обсудили период в истории региона, когда на территории области проходили боевые действия. Специалисты обменялись опытом в изучении Гражданской войны 1919 года и сохранении наследия.

Кстати, появилась идея создания и нового туристического маршрута в Кузбассе. Пока это только идея, которая, возможно, вырастет в большой проект. По задумке авторов, по следам Гражданской войны 1919 года можно будет пройти уже в следующем, 2020 году.