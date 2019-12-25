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Новости 25.12.2019

Два мемориала в Мариинске благоустроены по нацпроекту «Жилье и городская среда»

Два мемориала в Мариинске благоустроены по нацпроекту «Жилье и городская среда»

Благоустройство началось еще в 2018 году. Всего за два года из федерального бюджета на ремонтные работы выделили почти 10 млн рублей.

На мемориале «Холм Славы» старые доски заменены на новые, выложена брусчатка, восстановлено освещение, отремонтированы ступени, высажены деревья и кустарники, установлены парковые диваны и урны.

Также отремонтирован мемориальный комплекс воинам-рабочим Спирткомбината, павшим в 1941-1945 годы. Отреставрирован барельеф, стела и памятная доска, обновлено асфальтобетонное покрытие и тротуарная плитка. Кроме того, установлены парковые диваны и восстановлено освещение.

На эти цели из федерального бюджета направлено свыше 2,3 млн рублей.

По информации пресс-службы администрации Кемеровской области.

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