С. Цивилев провел совещание по подготовке к безопасному проведению новогодних праздников

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев заслушал доклады руководителей областных департаментов и органов, а также глав территорий по подготовке региона к безопасному проведению новогодних праздников и мероприятий.

Как доложил начальник департамента жилищно-коммунального и дорожного комплекса Олег Ивлев, на период с 30 декабря 2019 года по 8 января 2020 года стабильную работу объектов жизнеобеспечения (соблюдение температурных графиков, наличие нормативного запаса топлива, благоустройство территорий, вывоз снега, мусора) проконтролирует инспекторский состав Службы оперативного контроля за работой систем жизнеобеспечения совместно с представителями муниципальных образований. На постоянной основе уже организовано круглосуточное дежурство аварийных бригад коммунальных предприятий.

На предприятиях сформирован аварийный запас материалов для своевременной организации ремонтных работ, к работе в зимних условиях подготовлена спецавтотехника. Для обеспечения бесперебойной деятельности при аварийных отключениях электроэнергии в Кузбассе имеются 466 дизель-генераторов, для работы объектов теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения в области сформированы три аварийно-восстановительных отряда ЖКХ, укомплектованы две мобильных котельных.

Во всех муниципальных образованиях на теплоснабжающих предприятиях имеется 15-ти суточный запас топлива (из расчета сжигания при самой низкой температуре наружного воздуха). На сегодняшний день в регионе фактические запасы угля составляют 309 тыс. тонн угля.

Начальник департамента электроэнергетики Андрей Герасимцев рассказал, что штаб по обеспечению безопасности электроснабжения потребителей Кемеровской области осуществляет постоянный контроль за работой предприятий электроэнергетики, в том числе в период новогодних праздников с 31 декабря по 8 января. Уже проверены аварийный резерв, нормативный запас основного и резервного видов топлива на станциях, оперативно-выездные и аварийно-восстановительные бригады, укомплектованность транспортом и спецтехникой, состояние передвижных дизель-генераторных установок. Кроме того, в период праздников прекратят ремонтные работы на объектах энергетики, усилят меры пожарной безопасности и антитеррористической защищенности объектов энергетики.

«Бесперебойное обеспечение кузбассовцев теплом в праздники – это ответственность глав территорий. Мы не должны допустить чрезвычайных ситуаций в этот период», — обратился Сергей Цивилев к главам территорий и руководителям ведомств.

Об обеспечении пожарной безопасности мест праздничных мероприятий при подготовке к Новому году и Рождеству рассказал заместитель начальника Главного управления МЧС России по Кемеровской области Евгений Дедюхин. На сегодняшний день проверено противопожарное состояние 537 объектов новогодних праздничных мероприятий и 41 объект празднования Рождества. Выявлено более 500 нарушений требований пожарной безопасности, из них устранено в ходе проверок 87 %. Инспекторами государственного пожарного надзора проведено 303 тренировки по эвакуации людей, 428 бесед и инструктажей, 184 консультаций ответственных должностных лиц.

В рамках проведения сезонной профилактической операции «Новый год» проводятся совместные рейды с сотрудниками полиции по местам хранения и реализации пиротехнических изделий (всего 97 мест). Определено размещение 270 площадок для безопасного запуска гражданами фейерверков вместимостью свыше 45 тыс. человек. Информация о площадках для запуска фейерверков с адресами размещена на сайте Главного управления https://42.mchs.gov.ru/ .

На период праздничных мероприятий все пожарно-спасательные подразделения и аварийно-спасательные формирования будут переведены на усиленный вариант несения службы. В дежурствах на объектах проведения массовых мероприятий в период проведения новогодних и рождественских праздников будет задействован 494 человека личного состава.

Как добавил начальник департамента административных органов Евгений Рюмин, для обеспечения безопасности передвижения населения с 31 декабря 2019 года по 9 января 2020 года будет организовано сопровождение пассажирских поездов дальнего следования и пригородного сообщения, предусмотрено увеличение наряда полиций в аэропортах, вокзалах с привлечением частных охранных организаций.

Кроме того, снежные и ледовые городки Кузбасса находятся под постоянной охраной. В регионе уже проходит акция «Снежный патруль» выявлению и ликвидации небезопасно установленных горок.

При проведении новогодних массовых мероприятий сотрудниками полиции будет организована охрана общественного порядка. Также налажено круглосуточное дежурство специалистов-кинологов с собаками на период проведения праздников в учреждениях и на прилегающей территории.

По информации пресс-службы администрации Кемеровской области.