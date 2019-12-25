В поселке Задубровский Беловского района после капремонта открыт сельский клуб

Здание клуба построено в 1959 году. К 60-летнему юбилею в учреждении произведен капительный ремонт.

Работы начались в мае 2019 года. На средства местного бюджета была выполнена большая работа. Проведена замена перекрытия крыши, пола, внутренних дверей, отопительной системы. Выполнен капитальный ремонт входной зоны и крыльца. Вместо старой штукатурки внутри здания появилась современная декоративная штукатурка, в помещении смонтирован подвесной потолок. Было затрачено 3 млн 600 тыс. рублей.

Население поселка составляет 163 человека, из них 25 детей и подростков. Все они с большим удовольствием посещают творческие кружки и мероприятия, организованные в сельском клубе. Теперь у задубровцев для этого есть обновленное комфортное место.

На открытии глава Беловского района Владимир Астафьев поблагодарил всех, кто принимал участие в реконструкции здания, поздравил с наступающим Новым годом и вручил подарки.

По информации пресс-службы администрации Кемеровской области.