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Новости 25.12.2019

ДТП одно за другим: участок федеральной трассы перекрыли из-за аварий

ДТП одно за другим: участок федеральной трассы перекрыли из-за аварий

В среду, 25 декабря, около 10.00 на 186 километре федеральной трассы Р-255 «Сибирь» в Топкинском районе Кузбасса автомобиль Mercedes столкнулся с грузовиком Scania. Водитель легковушки погиб на месте.

Как рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области, на том же самом участке в 11.00 последовательно столкнулись семь автомобилей – три грузовых и четыре легковых. В результате ДТП травмы получил водитель Mazda Bongo. По предварительной причине, водители не справились с управлением из-за сложных погодных условий.

-На месте ДТП работают экипажи ГИБДД и следственно-оперативная группа ОМВД России по Топкинскому району, – сообщили в ведомстве. – Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Сейчас движение на данном участке полностью перекрыто. Водителям рекомендуют двигаться по автодороге Новосибирск – Ленинск-Кузнецкий – Кемерово – Юрга.

По информации «Комсомольская правда в Кузбассе».

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