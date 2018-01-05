С Новым годом!!!

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- 27.12.17
Включайся
Маленькие гении. Как раскрыть в любом ребенке вундеркинда? Методы и приемы от профессиональных преподавателей. Пушистые символы года. Полезные советы от опытных заводчиков "друзей человека" в эфире нашей программы. Эфир программы "Включайся" от 27.12.2017
Телеканал "СТС Кузбасс" поздравил воспитанников детского дома "Островок"
Конкурс снежных фигур прошел в учреждениях ГУФСИН России по Кемеровской области
Заседание совета по инвестиционной и инновационной деятельности прошло в областном центре
В Кузбассе правоохранители выявили уже около трехсот нарушений правил торговли пиротехникой
Сотрудников МЧС и горняков, принимавших участие в спасательной операции, наградили областными медалями