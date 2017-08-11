FISH’ка сезона-2017

FISH’ка сезона-201711.08.2017
Актуально
- 10.08.17
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Одиннадцатая Всероссийская олимпиада юных геологов завершилась сегодня в Кузбассе
Огненная история. К нам в редакцию обратились жители поселка городского типа Ижморский
Перевал четырех веков. Так в честь грядущего юбилея Новокузнецка туристы назвали один из труднопроходимых перевалов Кузнецкого Алатау
Медицина будущего. Сегодня в Кузбасском технопарке состоялась встреча представителей медицинского сообщества
- 09.08.17
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Передвижная выставка новосибирской художницы Веры Сальницкой «О земном и внеземном труде» добралась и до Кемерова
36 часов на ремонт в ближайшие выходные. С вечера пятницы до утра воскресенья в нескольких районах Кемерова будет отключена холодная вода
Осторожно, мошенники. Новый вид обмана автолюбителей – сайты-клоны ведущих страховых компаний с функцией онлайн-оплаты полисов