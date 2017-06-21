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Прямые трансляции губернатора А. Г. Тулеева

Пресс-конференция, создание крутого арт-объекта, ведра окрошки и живой звук – в прямом эфире!

21.06.2017

«Детализация, мини-фест». Трансляция 21 июня в 16:00 только в группе vk.com/ctckuzbass и на youtube-канале youtube.com/ctckuzbass, а также на телеканале «Кузбасс 24».

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