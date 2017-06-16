Никита Тимошенко и Женя Борисова приняли участие во всероссийском конкурсе «Буква А», организованном Институтом Современной Урбанистики. Да не просто приняли участие, а победили и получили Диплом 1 степени. Наши поздравления!
Ведущие радио «Кузбасс FM» победили во всероссийском конкурсе «Буква А»!16.06.2017
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