Подведены итоги областного конкурса «Спортивный журналист Кузбасса»

В конкурсе приняли участие 53 корреспондента областных, городских и районных средств массовой информации Кемеровской области. Жюри определило победителей в специальных номинациях: «Спорт без границ», победила наша коллега Алина Старокорова с проектом «Жги-шоу», а «Лучшим проектом по продвижению массового спорта» стал проект Кристины Баяновой «Главное телевизионное оздоровление». В апреле лучшие спортивные журналисты области будут награждены памятными дипломами и премиями.