Телеканал «Кузбасс»: обязательный общедоступный

Подведены итоги федерального конкурса по выбору обязательных общедоступных каналов. В Кемеровской области статус обязательного общедоступного канала был присвоен губернскому телерадиоканалу «Кузбасс».

Вслед за главным выбором Федеральная комиссия обнародовала итоги голосования. По этим данным, «Кузбасс» выиграл с большим преимуществом. Губернский телеканал получил 12 голосов членов комиссии, включая ее председателя, канал «Мой город» набрал 1 голос. Голосование было рейтинговым, и каждый член комиссии мог голосовать одновременно за несколько претендентов. В основу голосования были положены важнейшие профессиональные телевизионные критерии.

Статус обязательного общедоступного телеканала означает гарантированное право вещания на так называемой 21 кнопке во всех кабельных сетях нашего региона. То есть обязательный — гарантированный государством — пакет цифровых телевизионных каналов будут составлять теперь 20 федеральных и плюс один обязательный региональный. В Кемеровской области теперь это именно телерадиокомпания «Кузбасс» (в составе: СТС-Кузбасс, радио «КузбассFM», 10 канал, «Милицейская волна»).

Губернский телеканал на федеральном конкурсе в Москве представляла главный редактор Ольга Фролова. Она рассказала о перспективах, которые открывает эта победа для телекомпании «Кузбасс».

Статус обязательного общедоступного канала — наряду с возможностью для рывка в развитии — сохраняет и привычный эфирный прием сигнала. То есть программы губернского канала можно как и прежде смотреть и на метровом канале, и в интернете, и на удобной позиции в кабеле.