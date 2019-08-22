Медицинская помощь стала доступнее: в отдалённых посёлках открывают ФАПы

Первый фельдшерско-акушерский пункт появился в деревне Упоровка Кемеровского района, второй — в Новокузнецком районе в поселке «Таргайский дом отдыха».

Посмотреть на новый ФАП жительница посёлка Наталья Михайловна пришла вместе с детьми и внуками. И шары в руках не случайность. Открытие нового фельдшерско-акушерского пункта в удаленном от города поселке — большой праздник. Ведь раньше по любому вопросу о здоровье приходилось ехать в Сосновку или районную сельскую больницу. Теперь первую медицинскую помощь можно будет получить рядом с домом.



Этот ФАП модульный. Построен с нуля. Медики и пациенты здесь смогут провести время с комфортом. Свободный коридор, есть информационные указатели, отдельно выделены зоны ожидания для пациентов и отдыха медперсонала, для маломобильных граждан установлены пандусы. Кабинеты просторные и светлые. Всё оснащение современное. В процедурном — установлено всё необходимое оборудование для хранения вакцин и лекарственных препаратов. Здесь же выездные бригады смогут делать забор крови. Оборудование кабинета для приема пациентов также продумано до мелочей.



Кстати, ФАП будет обслуживать не только Таргай, но и другие удаленные от города поселки: Малиновку, Юрьевку, Ключи. А это уже более семисот пятидесяти человек.



Фельдшерско-акушерский пункт будет работать 5 дней в неделю. Прием начнется со 2 сентября.