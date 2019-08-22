Развитие БАМа и Транссиба позволит усилить угольную промышленность

Это отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев на встрече президента РФ Владимира Путина с руководителями угледобывающих регионов России.

Инфраструктура напрямую связана с добывающей промышленностью, так как почти половина грузов, перевозимых по железной дороге — уголь.

«Нам нужно, чтобы Восточный полигон развивался в приоритете, упреждающе развивался. Это даст возможность не только развивать угольную отрасль, это даст возможность развивать Сибирский и Дальневосточный федеральный округ», — сказал губернатор Кузбасса.

Напомним, в регионе добывается около 60% всего российского угля, в области работает порядка 150 шахт, разрезов и обогатительных фабрик. Сергей Цивилев отметил, 75% угля на экспорт отправляет Кузбасс. Поэтому помимо Восточного полигона, для дальнейшего развития отрасли необходим долгосрочный тариф на перевозку угля по железной дороге, а также решение вопросов по переселению рабочих, занятых в угледобыче, из ветхого и аварийного жилья.