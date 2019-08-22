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Новости СТС-Кузбасс 22.08.2019

На совещании президента обсудили стратегию развития угольной отрасли до 2035 года

На совещании президента обсудили стратегию развития угольной отрасли до 2035 года

В совещании приняли участие главы добывающих регионов. 

Основная тема беседы — текущая ситуация в угольной отрасли, ее достижения и проблемы.

Глава государства отметил, угледобывающая и перерабатывающая промышленность для многих регионов является ключевой, и от ее развития напрямую зависят уровень благосостояния и качество жизни людей.

Россия сейчас на третьем месте в мире по добыче угля . Отрасль в немалой степени зависит от того, как будет складываться ситуация на международных рынках. Владимир Путин отметил, что это создает определенные риски из-за изменчивости внешних рынков.

«Мы успешно конкурируем, научились конкурировать на международных рынках и заняли уже действительно третье место, и если мы не будем занимать свою нишу, а иностранные потребители заинтересованы в том, чтобы увеличить потребление российских углей, если мы эту нишу не займем, ее займут другие. Соответственно, российская угольная промышленность, российская экономика очень потеряет. Угольная отрасль стала уже принципиально другой, действительно внедряются самые лучшие технологии. Мы уже подошли к созданию такого совместного проекта, как социально-экологическая экспертиза — не только экологию учитывать, а учитывать еще мнение людей и как люди будут жить, как они там будут работать», — отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

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