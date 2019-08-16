Кузбасские музыканты посетят мастер-классы педагогов школ московской консерватории





На занятия приехали 48 детей и 49 педагогов музыкальных школ области.

С 16 до 25 августа в Кемерове будут работать Летняя творческая школа для молодых музыкантов. С кузбасскими детьми и педагогами работают наставники из Центральной музыкальной школы при Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского.

В образовательной программе – цикл занятий по сольфеджио, круглые столы с преподавателями сферы музыкального искусства.

В проекте принимают участие дети от 6 до 14 лет. Эти ребята в 2020 году будут проходить творческие испытания для поступления в кемеровский филиал Центральной музыкальной школы.