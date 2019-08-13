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Новости СТС-Кузбасс 13.08.2019

В преддверии 1 сентября сотрудники ГИБДД Новокузнецка проверяют участки дорог, проходящие мимо образовательных учреждений

Проверка показала, что недостатки есть, их немало. Где-то отсутствует дублирующая дорожная разметка «дети», где-то есть ограничение видимости дорожных знаков разросшимися деревьями. По всем недочетам составили соответствующие акты, которые вручили владельцам этих участков дорог.

Однако главный недостаток обустройства дорожной сети — отсутствие светофоров и пешеходных ограждений. Всего в городе около 40 школ с такими проблемами.

Как отметил инспектор дорожного надзора, по данному факту отделом ГИБДД направлена информация в органы прокуратуры, откуда исковое заявление будет подано в суд. По его решению владельцы дорог обязаны привести дороги в состояние, которое будет соответствовать требованиям нормативных документов.

Кроме того, в городе разработан проект «Дом-школа-дом». В каждом образовательном учреждении должна быть специальная схема с описанием рекомендуемого пути движения школьника из дома в школу и обратно. Он не обязательно должен быть коротким, главное — безопасным.

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