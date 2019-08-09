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Новости СТС-Кузбасс 09.08.2019

Самые интересные новости региона в традиционной рубрике «Это обсуждают»

В Кузбассе началась уборка зерновых. Как сообщили в областном департаменте сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, средняя урожайность по области составляет 21,5 ц/га. По темпам уборки зерновых и зернобобовых лидирует Ленинск-Кузнецкий муниципальный район. По урожайности — в лидерах Гурьевский район. К уборочной кампании подключились уже девять районов. Также продолжается заготовка кормов для сельскохозяйственных животных.

17 августа в Новокузнецке состоится фестиваль «Дороги Кузбасса». Главным событием мероприятия станет открытие новой скоростной трассы «Ленинск-Кузнецкий — Кемерово». На фестивале выступят не только местные коллективы, но и приедут рокеры из Москвы. Об этом сообщили в администрации южной столице региона.

Пересечение железнодорожных путей — это опасный манёвр, требующий от водителя максимального внимания и сосредоточенности. Ошибка грозит лишением жизни, как водителя, так и пассажира. Только за минувший месяц зафиксировано 3 случая гибели людей на железнодорожных путях. В связи с этим инспекторы ДПС с представителями железной дороги Новокузнецкой дистанции провели рейд и рассказали водителям о безопасности.

Междуреченец поймал в объектив камеры редкую пернатую особь в районе Карчита. Краснокнижный черный аист теперь красуется на странице в социальных сетях фотографа. В Кузбассе эта скрытная, в отличие от белого аиста, птица встречается в Горной Шории или в Кузнецком Алатау.

 «Ночь кино 2019» пройдёт в Кузбассе. 62 городские площадки покажут фильмы-победители голосования фонда кино и министерства культуры. 24 августа зрители бесплатно смогут посмотреть на открытом воздухе «Балканский рубеж», «Домовой», а также полнометражное продолжение сериала «Полицейский с рублевки».

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