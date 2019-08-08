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Новости СТС-Кузбасс 08.08.2019

Кузбасские спортсмены с нарушением слуха успешно выступили на чемпионате Европы

Из Германии вернулись кузбасские легкоатлетки. Они участвовали в 10-м чемпионате Европы для спортсменов с нарушением слуха. Соревнования прошли в городе Бохум-Ваттеншайд.

За награды боролись 27 команд. Среди соискателей в составе сборной России были три девушки из Кузбасса. Было очень жарко — 46 градусов. Но девушки выдержали, проявили характер и завоевали на троих 4 медали.

Новокузнечанки, заслуженные мастера спорта Ксения Головина и Оксана Климова, стали чемпионками в составе сборной в эстафете 4 по 100 метров. Ксения Головина, кроме золота в эстафете, добавила в коллекцию серебряную медаль в беге на 200 метров и получила кубок за высокие спортивные достижения. Мастер спорта международного класса Екатерина Копанёва из Кемерова показала второй результат в прыжках в высоту.

Летом будущего года спортсменки примут участие в чемпионате мира. Место пока еще не определено. Претендуют на проведение Бразилия и Польша.

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