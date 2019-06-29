Кузбасс готов принять 140 детей, пострадавших от паводка в Иркутской области

Кемеровская область готова принять пострадавших от паводка в Приангарье детей или целые семьи, заявил в субботу губернатор Кузбасса Сергей Цивилев в телефонном разговоре с губернатором Иркутской области Сергеем Левченко.

«По программе оздоровления мы готовы взять или 30 семей или, если отдельно дети [школьного возраста], то 140 детей. [Они будут размещены] за городом, в курортных территориях, где можно поддержать здоровье, мы расходы все берем на себя, проживание, питание — все это наше», — сказал Цивилев в ходе разговора, видеозапись которого предоставила ТАСС пресс-служба правительства Кузбасса.

Левченко сообщил, что власти Иркутской области в ближайшее время проработают вопрос и составят списки людей, которые могут быть направлены на курортное лечение в санатории и лагеря Кузбасса.

Как пояснили в пресс-службе правительства Кузбасса ТАСС, санаторно-курортный отдых детей будет организован на базе губернаторских образовательных учреждений.

По данным МЧС России, в Иркутской области из-за проливных дождей в зоне паводка оказался 31 населенный пункт в четырех муниципальных районах Иркутской области: Нижнеудинском, Тайшетском, Тулунском и Чунском. Подтоплены 3 тыс. 735 жилых домов, в которых проживают 9063 человека, в том числе 1984 ребенка.