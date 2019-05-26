Особенности выбора грузовых шин

Зимние модели резин для грузовых автомобилей предназначены для эксплуатации при температуре ниже 0 градусов и на снежном или ледовом покрытии, слякоти. Для лучшего сцепления шины оснащаются специальными шипами, которые отличаются высоким качеством.

Состав резиновой смеси тщательно продуман, чтобы шины выдерживали даже низкие температуры, сильные морозы и периоды оттепели. При этом шина должна с легкостью проезжать на ледовом покрытии и снегу, мокром и сухом асфальте. Для того, чтобы достичь таких свойств, традиционно используются соединения диоксида кремния, которые также известны как силики.

Также производители тщательно продумывают структуру, которая должна быть устойчивой к внешним факторам. Проектор должен включать в себя многочисленные сцепные кромки и развитый негативный профиль, а точнее – каналы и канавки. Такой протектор проявляет устойчивость к эксплуатационным условиям.

Строение каркаса также обязательно учитывают. Он должен правильно распределять нагрузку с учетом многочисленных блоков и используемой мягкой резины.

Зимние шины R17 важно выбирать с учетом их особенностей и модели транспортного средства, чтобы установка была успешной.