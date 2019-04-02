Мани Менеджмент на Форекс

Использование эффективных стратегий при торговле на бирже Форекс не гарантирует стабильную прибыль для трейдера. Важным аспектом в этой работе является мани менеджмент. Подавляющее большинство инвесторов не могут выйти на достойный уровень заработка, только из-за отсутствия базовых знаний о правилах управления капиталом. Специалисты рекомендуют начинать знакомство с рынком Форекс, именно с освоения техники применения мани менеджмента.

Что такое Money Management

Простыми словами – это умение извлекать прибыль из равного соотношения успешных и проигрышных сделок. Без управления капиталом, не обходится ни одна профессиональная стратегия торговли на рынке Форекс. Начинающие трейдеры форекс пренебрегают этой техникой и мыслят в другом направлении – куда дальше пойдет цена, вверх или вниз. Это влечет за собой неизбежную потерю финансовых вложений.

По статистике 90% новичков уходят с рынка, а остаются лишь те, кто изучил все основные принципы для успешного старта:

Психологическая подготовка, необходимо быть готовым спокойно переносить стрессовые ситуации;

Выбор оптимальной и успешной стратегии;

Правильное распределение денежных средств (мани менеджмент).

Грамотное сочетание всех пунктов позволит остаться на бирже и успешно торговать, выходя в постоянный плюс.

Секрет успеха

Искать стратегию, которая будет приносить доход в 90% случаев не правильно. Опытные люди, работающие не один год на рынке Форекс, предпочитают доходность в 50-60% с верно построенным торговым планом и грамотным управлением капиталом. Не стоит изобретать собственные схемы, когда все уже давно придумано специалистами этой отрасли, остается только выбрать правильное направление.

Правила стратегии мани менеджмента

Самой популярной системой управления, считается стратегия сохранения капитала, разработанная Джесси Ливермором. Она используется большинством успешных трейдеров и приносит им стабильную прибыль.

Состоит из пяти пунктов:

Не стоит доверять глазам и сразу открывать большую позицию. Начинать необходимо минимальным лотом и дожидаться результата. В случае если прогноз оправдался, можно добавлять к имеющейся позиции. Не торговать без стоп лосса . В случаях, когда ничего не предвещает неудачу и позиция уверенно идет в верном направлении, стоит перестраховываться и ставить защитные ордеры при достижении определенного падения цены. Торговля на Форекс не предсказуема и все может перемениться в противоположную сторону за несколько минут. Не подвергать риску более 5% от общего актива. Подобные позиции позволяют работать спокойно, без лишних эмоций и не взвешенных решений. Нельзя искать верхнюю точку открытой позиции. Ошибка заключается в том, что цена в успешной сделке растет, а трейдер пытается просчитать максимальный пик и закрыть ордер. Чаще всего цена продолжает расти, а позиция уже закрыта и не приносит должного дохода. Заработанные денежные средства нужно своевременно обналичивать.

Ошибки, которые нельзя допускать

Придерживаясь правильной стратегии мани менеджмента, нельзя совершать необдуманных поступков и нарушать выработанную тактику торговли. Самые распространенные промахи трейдеров, после которых их карьера на рынке завершается:

Цена стабильно идет вверх, значит можно отказаться от стоп лосса;

Возобновление лота, после его закрытия с большей суммой депозита;

Все факторы указывают на стабильное направление, следует сразу открывать большую позицию, для извлечения большей выгоды;

Потрачено большая часть капитала на последней сделке, необходимо открывать новый лот большего размера, чтобы быстрее вернуть проигранные деньги.

Соблазны допустить одну из этих ошибок велики, но правильно подготовившись в психологическом плане, их можно с легкостью избежать и продолжать идти к заветной цели.

Популярные стратегии мани менеджмента

Даже у профессионалов бывают промахи и неудачные дни. И не важно, какую тактику они используют. Необходимо помнить, что ни одна стратегия, не имеет стопроцентной гарантии на успех.

Неизменный лот

Один из самых простых вариантов управления капиталом. Берется фиксированная величина, которая будет использована для всех позиций. Когда счет будет приумножаться или наоборот уменьшаться, это не повлияет на объемы сделок, что минимизирует риски. Стратегия проста в освоении и отлично подходит для новичков.

Установленный процент от сделки

Интересный метод для безопасной торговли. При каждом открытии новой сделки, лоты устанавливаются с расчетом на потерю конкретного процента от общего депозита при неудачном исходе. Для уменьшения рисков, отправной точкой становится 1-2% от депозита.

Техника Мартингейл

Корни у этой стратегии произрастают из ниши азартных игр. Выбирается направление, по которому планируется работать и на каждый убыточный лот, открывается новый с удвоенным депозитом, чтобы перекрыть потери. Таким образом, суммы удваиваются, пока не удастся выйти в плюс. Тактика довольно рискованная и для новичков совершенно не подходит.

Правильный подход к технике мани менеджмента, позволит значительно снизить риск и денежные потери. Без грамотного управления своим капиталом, торговля на рынке Форекс закончится довольно быстро.