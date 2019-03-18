Взрывозащищенные электродвигатели — особенности

В местах, где велика вероятность образования пыли и паров, взрывоопасных газов, успешно используют взрывозащищенные электродвигатели. Они выступают в качестве безредукторных приводов различного оборудования, которое используется в подобных местах. Вы сможете купить асинхронный трехфазный электродвигатель в компании ЭЛОВИГ. Здесь представлена продукция высокого качества, с которой вы сможете ознакомиться, посетив сайт в удобное для вас время. Для вас — электродвигатели в большом ассортименте. И каждый под свои цели и задачи сможет подобрать что-то оптимально соответствующее запросам и параметрам. Доставка будет быстрой и надежной. Для вас — возможность бесплатной консультации в мобильном режиме. Специалисты дадут исчерпывающую информацию по возникшим у вас вопросам и помогут сделать грамотно выбор, учитывая ваши задачи. Доставка будет быстрой и надежной, безопасной.

Взрывозащищенное оборудование представляет собой двигатели асинхронного типа, а также трехфазные или роторные, короткозамкнутые. они работают от сети переменного тока с номинальным напряжением, а также определенной частотой. Благодаря созданию прочной и абсолютно герметичной оболочки, становится возможным обеспечь надежную защиту от негативных воздействий извне.

Асинхронные двигатели используют для работы во взрывоопасных помещениях всех классов, а также наружных установках с возможным образованием взрывоопасной концентрации газов и пыли с воздухом, паров с воздухом.

Взрывозащищенные асинхронные двигатели представляют собой электродвигатели, которые имеют короткозамкнутый ротор. Их используют в качестве приводов в различных механизмах. Это касается тех областей промышленности, где существует возможность образования взрывоопасных паров и газов, а также смесей с воздухом. Речь идет о химической и нефтехимической, а также газовой и других отраслях промышленности.