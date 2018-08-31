Где купить швейную машинку

Каждая профессиональная швея знает, что для того, чтобы сшить красивую вещь, недостаточно иметь навыки кройки и шитья, нужна еще и хорошая швейная машинка. Каждая мастерица выходит из положения по-своему, например, покупая раритетный Зингер, фирменные современные машинки б/у, пользуется несколькими старыми, так как каждая из них может что-то одно. Причина таких «маневров» простая –далеко не каждая портниха может позволить себе новую качественную швейную машинку, причем дело не только в цене, но и в том, что не так легко найти место, где продаются фирменные машинки и комплектующие к ним.
Одним из вариантов, где можно купить качественные машинки – это интернет магазин швейного оборудования Белошвейка, где можно приобрести:
Швейные машины:
— электромеханические;
— мешкозашивочные;
— полупромышленные;
— вышивальные;
— компьютеризированные и ПО;
— швейно-вышивальные.
Оверлоки:
— коверлоки;
— оверлоки;
-плоскошовные машины.
Бытовые вязальные машины и аксессуары к ним;
Гладильное оборудование:
— гладильные прессы;
— водосмягчители;
— парогенераторы;
— гладильные доски и столы;
— утюги;
— аксессуары.
Инструменты и аксессуары:
— квилтинг и пэчворк;
— ручное вязание;
— аксессуары для шитья;
— двигатели;
— запчасти к швейным машинам.
Все оборудование, представленное в магазине Белошвейка, от известных производителей, которые дают гарантию на свои машинки от 2х лет. Кроме того, действует гарантия от интернет-магазина, в течении 14 дней вы сможете обменять или вернуть товар, который не подошел.
Оплатить свой заказ можно наличным и безналичным способом. Доставка есть «срочная» -через 2 часа после оплаты, «стандартная курьером» с 9.00 до 22.00, доставка транспортными компаниями по выбору клиента.