Где купить швейную машинку

Каждая профессиональная швея знает, что для того, чтобы сшить красивую вещь, недостаточно иметь навыки кройки и шитья, нужна еще и хорошая швейная машинка. Каждая мастерица выходит из положения по-своему, например, покупая раритетный Зингер, фирменные современные машинки б/у, пользуется несколькими старыми, так как каждая из них может что-то одно. Причина таких «маневров» простая –далеко не каждая портниха может позволить себе новую качественную швейную машинку, причем дело не только в цене, но и в том, что не так легко найти место, где продаются фирменные машинки и комплектующие к ним.

Одним из вариантов, где можно купить качественные машинки – это интернет магазин швейного оборудования Белошвейка, где можно приобрести:

Швейные машины:

— электромеханические;

— мешкозашивочные;

— полупромышленные;

— вышивальные;

— компьютеризированные и ПО;

— швейно-вышивальные.

Оверлоки:

— коверлоки;

— оверлоки;

-плоскошовные машины.

Бытовые вязальные машины и аксессуары к ним;

Гладильное оборудование:

— гладильные прессы;

— водосмягчители;

— парогенераторы;

— гладильные доски и столы;

— утюги;

— аксессуары.

Инструменты и аксессуары:

— квилтинг и пэчворк;

— ручное вязание;

— аксессуары для шитья;

— двигатели;

— запчасти к швейным машинам.

Все оборудование, представленное в магазине Белошвейка, от известных производителей, которые дают гарантию на свои машинки от 2х лет. Кроме того, действует гарантия от интернет-магазина, в течении 14 дней вы сможете обменять или вернуть товар, который не подошел.

Оплатить свой заказ можно наличным и безналичным способом. Доставка есть «срочная» -через 2 часа после оплаты, «стандартная курьером» с 9.00 до 22.00, доставка транспортными компаниями по выбору клиента.