Где купить медицинские расходные материалы оптом

Независимо от того, у вас своя клиника или вы отвечаете за закупки для небольшого стоматологического кабинета, у вас ветеринарная клиника или вы ведете частную практику и вам нужны медицинские расходные материалы, то приобретать их в аптеке или медтехнике совершенно не выгодно, ведь там розничные цены.

Для того, чтобы купить их оптом, необходимо найти проверенных поставщиков или обратиться в ФармКомпани.

Сайт компании выполнен как интернет магазин, где вы можете приобрести по оптовым ценам:

— бахилы в капсулах и пакетах;

— медицинские перчатки;

— шприцы;

— бинты, марлю, вату;

— гигиенические принадлежности – памперсы, пеленки, клеенки;

— термометры;

— иглы, катетеры и инфузионные системы;

— хирургические инструменты: скальпели и лезвия;

— разнообразные медицинские емкости: контейнеры и баночки для сбора биожидкостей, стаканчики;

— гели для ультразвукового исследования и ЭКГ;

— шпатели;

— и прочие расходные материалы для проведения медицинских процедур.

Компания ФармКомпани работает на рынке с 2010 года и реализует только сертифицированную высококачественную продукцию российских и иностранных брендов. На всю продукцию действует гарантия, есть необходимые разрешения и маркировка.

На сайте компании есть подробный прайс-лист https://farmkompani.ru/prais-list/ для медицинских учреждений, и отдельный – для салонов красоты.

Минимальная сумма заказа для постоянных клиентов составляет 5000 рублей, для новых – 10 000 рублей. Для клиентов, которые оформляют крупный опт, есть дополнительные скидки от цены в прайсе. Кроме того, каждый месяц компания проводит акции для своих клиентов.

Отгрузка выполняется:

— на следующий день после оплаты через ТК Деловые линии с 9% скидкой на доставку;

— в день оплаты через курьерскую службу СДЭК с 20% скидкой на доставку;

— 1-2 раза в неделю через ТК НОДРВИЛ с 15% скидкой на доставку по направлениям — Москва, Санкт-Петербург, Казань, Ростов-на-Дону, Саратов, Самара, Волгоград;

— ТК ПЭК 1-2 раза в неделю.

Все заказы отправляют только после 100% предоплаты.

Одним из бонусов сотрудничества с ФармКомпани является возможность получить подробную консультацию профессионалов 24/7, а также вы получаете сопровождение на протяжении всего сотрудничества (вопросы по заказу, корректировка заказа, проблемы с оплатой или доставкой, претензии по заказу, возврат или обмен) станут залогом плодотворной совместной работы.