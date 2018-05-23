Номер один за Уралом. Кузбассовцам предложили поучаствовать в формировании стратегии социально-экономического развития области.

На уже действующем сайте http://кузбасс-2035.рф/. На портале предлагают участвовать в опросах, а, главное, предлагать свои идеи, как сделать Кузбасс регионом №1 за Уралом не только по темпу роста экономики, но и по качеству жизни.

В проекте «PRESS – гостиная» на канале «СТС Кузбасс» мы расскажем о том, какие идеи уже обсуждаются в рамках проекта стратегии и как они могут повлиять на каждого из нас. Этими планами мы поделились с главой региона Сергеем Цивилевым во время его визита на Первый Губернский. В ближайшем эфире о своем видении «Стратегии номер 1» расскажет и.о. заместителя губернатора Алексей Синицын. Следите за анонсами.