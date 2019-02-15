АКУЛОВ ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ

|Дата рождения:
|—
|Город:
|Белово
|История до войны:
|После окончания школы №7 работал автослесарем в ПАТП. Окончил Ачинское ВАТУ и был направлен авиатехником в Грузию, а затем в Азербайджан.
|Призыв:
|С октября 1980 служил в Афганистане.
|Боевые будни:
|Качественно и своевременно готовил самолеты к боевым вылетам.
|Дата гибели:
|16 октября 1981 года
|Обстоятельства гибели:
|—
|Похоронен:
|Старобелово
|Награды:
|Орден Красной звезды (посмертно)
|Дополнительно:
|На территории школы ДОСААФ установлены мемориальные доски в его честь.