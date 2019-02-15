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АКУЛОВ ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ

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Дата рождения:
Город: Белово
История до войны: После окончания школы №7 работал автослесарем в ПАТП. Окончил Ачинское ВАТУ и был направлен авиатехником в Грузию, а затем в Азербайджан.
Призыв: С октября 1980 служил в Афганистане.
Боевые будни: Качественно и своевременно готовил самолеты к боевым вылетам.
Дата гибели: 16 октября 1981 года
Обстоятельства гибели:
Похоронен: Старобелово
Награды: Орден Красной звезды (посмертно)
Дополнительно: На территории школы ДОСААФ установлены мемориальные доски в его честь.

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