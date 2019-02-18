КАДИРОВ НЕЪМАТ

|Дата рождения:
|—
|Город:
|—
|История до войны:
|—
|Призыв:
|06.04.1982 года призван в ряды Советской Армии. Старшина разведки ВДВ. В сентябре 1982 г. отправлен в Демократичную республику Афганистан выполнять интернациональный долг.
|Боевые будни:
|2 года участвовал в боевых действиях.
|Сведения о ранениях:
|В 1984 году получил огнестрельно-осколочные ранения. Доставлен в госпиталь. Пробыл там 1 год.
|Дата возвращения на Родину:
|1985 год (ориентировочно)
|Послевоенная жизнь:
|—
|Место жительства:
|Прокопьевский район, с. Бурлаки
|Награды:
|Орден Красной звезды
|Дополнительно:
|Его память увековечили в названии одной из улиц города Прокопьевск