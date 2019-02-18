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КАДИРОВ НЕЪМАТ

Прошедшие войну от 18.02.2019

Дата рождения:
Город:
История до войны:
Призыв: 06.04.1982 года призван в ряды Советской Армии. Старшина разведки ВДВ. В сентябре 1982 г. отправлен в Демократичную республику Афганистан выполнять интернациональный долг.
Боевые будни:  2 года участвовал в боевых действиях.
Сведения о ранениях: В 1984 году получил огнестрельно-осколочные ранения. Доставлен в госпиталь. Пробыл там 1 год.
Дата возвращения на Родину: 1985 год (ориентировочно)
Послевоенная жизнь:
Место жительства: Прокопьевский район, с. Бурлаки
Награды: Орден Красной звезды
Дополнительно: Его память увековечили в названии одной из улиц города Прокопьевск

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