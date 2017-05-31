Первый день лета / Суперспособности / Конкурс деревянных скульптур

Первый день лета / Суперспособности / Конкурс деревянных скульптурАнонс от 31.05.2017
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25 лет Кузбасской торгово-промышленной палате отметили торжественным приемом в Музыкальном театре
Первые открытые областные соревнования на призы Федерации плавания Кузбасса стартовали сегодня в Кемерове
Мусорный полигон в центре города. В Новокузнецке появилась очередная стихийная свалка
- 31.05.17
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Новокузнецкий «Металлург» планирует подать заявку на участие в ВХЛ
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