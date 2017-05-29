Гость эфира – Григорий ДРОЗД, вице-президент Федерации тайского бокса России, Президент Федерации бокса Кузбасса, чемпион мира по боксу по версии WBC

Прославленный боксер, чемпион мира и просто красавчик (именно такое прозвище у нашего героя в профессиональной среде), Григорий Дрозд завтра станет гостем утреннего эфира. Не проспите разговор о профессиональном спорте, больших добрых делах и… бикини!