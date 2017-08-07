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Прямые трансляции губернатора А. Г. Тулеева

В гостях Ирина Гайденко, начальник ГЖИ Кемеровской области

Актуальное интервью от 07.08.2017

Как сменить управляющую кампанию в случае ее неудовлетворительной работы? Как поступить, если начисленная квартплата завышена?

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