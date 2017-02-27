В гостях А. Чепкасов

В гостях П. Батушев, К. Колчегошев и В. Карташев
В гостях А. Шестаков
В гостях Е. Балаганская и В. Любосеева
Выпуск № 41
Энергетики объявили конкурс на лучшую деревянную скульптуру
Традиционная зимняя забава Энергетики сыграли в хоккей на валенках
Новый проект на СТС "взвешенные люди"
Мальчику требуется операция
Итоги работы судебных приставов
Новокузнецк. Скорая опоздала.
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