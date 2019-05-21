Выпуск 11. Готовим сибас в соусе песто

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У кузбассовцев появилась возможность поступить в ведущий ВУЗ страны, не выезжая за пределы родного региона
В преддверии Дня химика на кемеровском «Азоте» прошла встреча поколений
В родильном доме Областной детской клинической больницы открылись семейные палаты
В родильном доме Областной детской клинической больницы открылись семейные палаты
Стала известна предварительная причина крупного пожара в кемеровском автоцентре
Сегодня через Кемерово пройдет российско-китайский мотопробег.
В Кемерове реализуют проект по сбережению здоровья зубов у школьников
Причину пожара установят специалисты. Об этом заявил начальник Главного управления МЧС России по Кемеровской области А.Ю. Шульгин