«Кухня погоды». Выпуск 84

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Тимур Иванов оценил ход строительства президентского кадетского училища
Кузбасские медицинские работники принимают поздравления с профессиональным праздником
В Кузбассе продолжается реализация проекта "Твой Кузбасс - твоя инициатива"
Для кузбассовцев открылись более 20 мест отдыха у воды и пляжей
Сергей Цивилев в Новокузнецке обсудил проведение чемпионата WorldSkills Russia