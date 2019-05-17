«Кухня погоды». Выпуск 80

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«Дарю Кузбассу». Накануне к акции присоединились работники культуры из Анжеро-Судженска
Своевременная диагностика и качественные знания. Эта неделя в Кузбассе была насыщена событиями
В благодарность за победу? У Сергея Ломако, спортивного директора ВК «Кузбасс», похитили автомобиль
В областном центре завершился Всероссийский съезд угольщиков
Работники культуры из Анжеро-Судженска стали участниками акции "Дарю Кузбассу"
В дорогу по святым местам. В Кемеровской области активно развивают религиозный туризм
Новая жизнь «Антошки». Сотни жителей Кемерова откликнулись на идею: сделать любимый парк уютней и комфортней