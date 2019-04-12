«Кухня погоды». Выпуск 77

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«СТС Кузбасс» объединяет поколения. На Первом Губернском продолжаются съемки проекта "Лента времени"
"Дарю Кузбассу". Неравнодушные жители продолжают дарить подарки любимому региону
Экология, безопасность дорог, здравоохранение, образование. На неделе Сергей Цивилев принял участие в ряде значимых событий
В детском саду "Волшебная страна" Кемеровского района внедряются технологии бережливого производства
Быть грамотным - модно. Завтра в России в 16-й раз пройдет акция "Тотальный диктант"
Накануне на территории Новокузнецкого района выгорело около 3 гектаров земли
В Кемерове прошли соревнования пловцов памяти Маши и Кости Агарковых, которые погибли при пожаре в "Зимней вишне"