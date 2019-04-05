«Кухня погоды». Выпуск 76

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Завтра кемеровские волейболисты начнут битву за чемпионство в российской суперлиге
В Кузбассе выступят солисты мировой итальянской оперы LA SCALA
Дмитрий Маликов приехал в Кузбасс со своим благотворительным проектом
На ремонт и оснащение оборудованием городской больницы Полысаева потратят более 7,5 миллионов рублей
На неделе Сергей Цивилев посетил значимые объекты и принял ряд важных решений
В Новокузнецком драматическом театре проходит мастер-класс Дмитрия Маликова
В самом центре областной столицы совершено грубое нарушение правил дорожного движения
Сегодня прошел завершающий этап для кемеровской команды в спортивном проекте "300 рекордов" на «СТС Кузбасс»
Лед тронулся. Главная водная артерия Кузбасса оттаивает раньше обычного